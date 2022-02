Cagliari, dubbio Baselli: allenamento parziale per il centrocampista

CAGLIARI - Secondo giorno di lavoro per Daniele Baselli, che sta cercando in tutti i modi di non mancare alla sfida che il Cagliari giocherà in casa della sua ex squadra, il Torino. Il lunch match di domenica rischia però di non vedere tra i suoi protagonisti il numero 4 rossoblù, alle prese con una contusione alla caviglia destra che lo ha costretto nelle ultime due sedute di allenamento a partecipare in maniera ridotta alle esercitazioni proporste d Walter Mazzarri. Il tecnico, già sicuro delle assenze di Ceter e Nandez contro i granata, valuterà le condizioni di Baselli anche nella seduta di rifinitura in programma sabato mattina: nella successiva conferenza stampa di presentazione del match (ore 15.20, diretta anche sul canale Youtube del club) il nodo verrà definitivamente sciolto.