Cagliari, Mazzarri: "Vincere a Torino non era facile: ho una squadra vera"

TORINO - Walter Mazzarri dà un dispiacere alla sua ex squadra e ai suoi ex tifosi. Il Cagliari espugna lo stadio Grande Torino, piegando i granata 2-1. Queste le parole del tecnico dei sardi ai microfoni di Sky. "Ho una squadra vera, unita, giocano l'uno per l'altro: i ragazzi sono eccezionali. Facciamo anche un bel calcio e a Torino è difficile giocare. Il segreto? ragazzi lottano e si allenano. A gennaio abbiamo trovato gli acquisti giusti e fatto esordire pure dei giovani. Non abbiamo fatto niente, perché abbiamo buttato un girone d'andata assurdo". Poi un commento sui singoli: "Dalbert dopo l'infortunio era entrato in un vortice difficile. Bellanova sta facendo dei progressi, Altare è una bellissima realtà così come Obert. Pereiro si è ben comportato, Pavoletti ha dato la svolta e Deiola ha segnato un grande gol. Sono soddisfatto, perchè a gennaio con la società, che mi ha seguito, abbiamo fatto cose che purtroppo prima non avevamo fatto per vari motivi. Noi non possiamo distrarci, ora abbiamo la Lazio e non possiamo mollare un attimo. Dobbiamo pensare a raggiungere l'obiettivo il prima possibile senza guardare la classifica".