Cagliari, per Keita è l'ora del riscatto

CAGLIARI - Il Cagliari ha bisogno di gol dai suoi attaccanti, e se Joao Pedro e Pereiro sembrano in un momento di appannamento ecco che risalgono le quotazioni di Keita. Il senegalese fresco della vittoria in Coppa d'Africa in Serie A non timbra il cartellino da ormai parecchi mesi, ma proprio questa voglia di sbloccarsi potrebbe fare di lui l'indiziato numero uno per prendere per mano l'attacco rossoblù nella sfida di sabato sera conto la Lazio. Contro i biancocelesti, all'andata, Keita siglò il suo primo gol con la maglia del Cagliari, trafiggendo la sua ex squadra. Da lì in poi il suo rendimento iniziò ad essere altalenante, con in più l'allontanamento dall'isola per rispondere alla chiamata della sua Nazionale che ne ha ritardato ancora di più l'inserimento nei miccanismi di Mazzarri. Ora che Joao Pedro e Pereiro sembrano aver perso brillantezza, l'ivoriano spera di ritrovarla, e con lui lo spera tutto il Cagliari. A lasciargli il posto dovrebbe essere l'uruguayano, perché Joao Pedro, pur in crisi di astinenza da gol, fa un lavoro troppo prezioso per poterlo tenere in panchina. Avere affianco Keita potrebbe lasciarlo più libero di esprimere le sue qualità, nelle ultime settimane troppo spesso appannate per il doppio ruolo richiestogli sia in fase di costruzione che di lavoro sulle difese avversarie. Keita non è titolare col Cagliari dal 12 dicembre: per lui può essere il momento giusto per dimostrare di essere ancora un'arma preziosa nella corsa salvezza dei rossoblù.