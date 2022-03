Cagliari, ciak si cambia: dentro Pavoletti e Baselli

CAGLIARI – Il Cagliari è inciampato contro la Lazio. Un ko che prima o poi poteva capitare, ma che Mazzarri non ha ben digerito, specie per le modalità con il quale è arrivato. Ecco quindi che il tecnico toscano in vista della trasferta sul campo dello Spezia ha già deciso che metterà tutti sotto esame e che cambierà pure qualche interprete nell'undici titolare. Molto dipenderà da come si snoderà la settimana di lavoro ad Assemini. In preallarme i vari Pavoletti, Keita, Carboni e Baselli che sono rimasti fuori dall’ undici iniziale e che sperano di tornare in campo già in Liguria al Picco. Con particolare attenzione all’attacco dove Joao Pedro, all’asciutto da quasi due mesi, avrebbe bisogno di una spalla che gli portasse via l’uomo e che gli consentisse, da seconda punta, di avere maggiore libertà di azione per liberare il suo estro. Pavoletti e Keita sperano di poterlo affiancare prendendo il posto di Pereiro che avrebbe l’occasione per rifiatare un pò. E allo stesso tempo anche Baselli, disturbato la scorsa settimana da un fastidio alla caviglia destra, proverà a riprendersi quella maglia che lo ha visto protagonista contro il Napoli. A fargli spazio uno tra Grassi, Marin o Deiola, apparsi tutti e tre non particolarmente brillanti.