Cagliari, mistero Nandez: sparito dai radar

CAGLIARI - Finora non è stato un 2022 soddisfacente per Nahitan Nandez che non è ancora riuscito a contribuire in maniera concreta alla corsa salvezza del Cagliari. Il fastidio al ginocchio non è del tutto superato e lo costringe a seguire allenamenti personalizzati senza riprendere contatto con il gruppo. E' sparito dai radar anche se la squadra, gara con la Lazio a parte, ora si sta comportando egregiamente. Tramite social Nandez ha postato una foto in campo garantendo il massimo impegno per tornare a disposizione di Mazzarri che dal 16 gennaio non lo ha mai avuto tra i convocabili. Nandez, oltre ad attendere il rientro, e la prima rete stagionale, attende anche di sapere come Mazzarri lo schiererà, visto che il Cagliari ha fatto bene anche senza di lui. Nella sua avventura a Cagliari l'umore è stato altalenante: i mal di pancia legati alle questioni economiche e un mercato che lo ha visto tentare (ed essere vicinissimo) l'avventura con una big. Ma se a Nandez sarà rinnovata fiducia, potreà essere parte integrante del progetto. Mazzarri spera in lui come asso nella manica da giocarsi nel finale di stagione: tutto dipenderà da Nandez che, messi alle spalle gli acciacchi, dovrà tornare a dimostrare di essere in grado di fare la differenza.