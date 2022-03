Cagliari, Ceter parzialmente in gruppo

CAGLIARI - Seduta di allenamento al Centro Sportivo di Assemini per il Cagliari in vista della gara contro lo Spezia allo stadio Picco. I rossoblù di Mazzarri sono scesi in campo sotto lo sguardo del presidente Giulini: la seduta di questo pomeriggio è iniziata con un’attivazione tecnica; a seguire esercitazioni su rapidità, possesso palla e tattica. Ceter si è allenato parzialmente con la squadra, lavori personalizzati per Nandez. Per domani il programma prevede una nuova seduta pomeridiana alle 11, poi la partenza per La Spezia.