Cagliari, Baselli è l'uomo in più

CAGLIARI - Dopo il problema alla caviglia destra Daniele Baselli è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel Cagliari che affronterà domani lo Spezia. Dal suo arrivo, un paio di spezzoni contro Atalanta ed Empoli, poi si era guadagnato una maglia da titolare con il Napoli ma proprio in quella gara si è dovuto fermare, saltando la sua ex squadra Torino e tornando sabato scorso per poco più di 20 minuti. Il dato positivo è arrivato dalla caviglia, che ha risposto bene e lo ha lasciato lavorare con il gruppo in settimana: forse avrebbe preferito avere un giorno in più per prepararsi al meglio, ma la voglia di essere presente al prossimo appuntamento ha avuto la meglio. E così Baselli ha accelerato i tempi per prendersi una maglia dal primo minuto, sia da mezzala sia da regista.