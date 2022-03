Cagliari, non basta un Cragno da applausi

CAGLIARI - Alessio Cragno ha fatto di tutto per mantenere inviolata la porta del Cagliari, ma non è bastato non doppio passo falso degli isolani contro Lazio e Spezia. E tornano le preoccupazioni tra gli isolani: da una parte un attacco che nelle ultime uscite non ha creato pericoli, dall'altra una difesa che sembra essersi smarrita dopo la svolta positiva figlia del mercato di gennaio. A La Spezia non è bastato nemmeno un Cragno in forma strepitosa: spicca il rigore parato, accante a 2-3 grandi interventi. Le big lo puntano: e queste prestazioni fanno alzare le quotazioni. Per l'obiettivo salvezza però serve che la difesa lo protegga di più: il Cagliari ha la seconda peggior difesa del campionato, con 53 reti al passivo: solo la Salernitana ha fatto peggio. Ovviamente non c'è solo la retroguardia sotto esame: anche la mediana non ha filtrato in maniera soddisfacente. A questo si aggiunge che il Cagliari stenta in attacco: ora servirà da tutti un nuovo slancio per riprendere la via per la salvezza che i rossoblù sembravano aver imboccato con decisione.