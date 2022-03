Il Cagliari fa l'appello e mancano i gol di tutti

CAGLIARI - Al Cagliari mancano i gol in attacco. Peggio hanno fatto solo le ultime tre della classe, ovvero Salernitana, Genoa e Venezia. I sardi pure non possono sorridere, visto che sono il quarto peggior attacco, che a dispetto del potenziale ha deluso un po' tutti. E una volta inceppato Joao Pedro, le cose sono andate pure peggio perché nessuno degli altri giocatori offensivi, è riuscito a prendere il suo posto per regalare alla squadra isolana una situazione migliore in classifica. La salvezza, infatti, passa non solo per la difesa, ma soprattutto per un attacco che dovrà cercare di fare qualcosa in più. Oltre alle quattro reti di Pereiro, nè Pavoletti, in difficoltà nel ritrovare la miglior condizione atletica e neppure Keita, assente per un mese per la Coppa D’Africa, sono riusciti a fare le veci di Joao Pedro. Serve una svolta: il campionato è ancora lungo e ricco di insidie.