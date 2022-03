Cagliari, Joao Pedro: il Milan è la chance per risorgere

CAGLIARI – Joao Pedro vuole rinascere vuole farlo contro il Milan, proprio come gli capitò quasi quattro anni fa quando l’ombra del doping gli aveva fatto trascorrere mesi di inferno. Ha rischiato quattro anni di squalifica, ne ha scontati sei mesi per aver, incolpevolmente, assunto una sostanza vietata (l’idroclorotiazide), ma alla fine ha potuto esultare proprio in un Cagliari-Milan che non dimenticherà mai. Da quel momento in poi (era il 16 settembre 2018), con il ritorno in campo e il gol, è stata la svolta per l’attaccante brasiliano che è andato in crescendo fino a diventare una punta implacabile oltre che il simbolo della squadra isolana. E quest’anno sono arrivate anche le soddisfazioni in maglia azzurra con la prima chiamata di Roberto Mancini nello stage del 24 gennaio. Tanta carne al fuoco per il giocatore isolano che, però, sembra essersi inceppato nel momento migliore.