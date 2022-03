Cagliari, il ginocchio di Nandez finisce ko: lesione al collaterale

CAGLIARI - Piove sul bagnato per Nahitan Nandez: il trequartista uruguayano del Cagliari, fermo da diverse settimane per guai muscolari, ha infatti subìto un duro colpo in allenamento che ha consigliato allo staff medico di ricorrere agli specialisti di Villa Stuart a Roma. L'esito degli esami effettuati non è stato affatto confortante: "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento - si legge nella nota ufficiale diramata dal club sardo - Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare".