Cagliari, Rog e Walukiewicz parzialmente in gruppo

CAGLIARI - Cagliari al lavoro in vista della gara con il Milan. Alla presenza del presidente Tommaso Giulini, che ha assistito alla seduta da bordocampo, la squadra ha svolto prima un’attivazione tecnica, a seguire lavori sulla rapidità ed esercitazioni dedicate alla tattica. Rog e Walukiewicz hanno svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Lavoro personalizzato per Gagliano (affaticamento coscia sinistra). Per la giornata di domani, in programma un nuovo allenamento; alle 12 il tecnico Mazzarri interverrà in conferenza stampa.