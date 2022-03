Mazzarri avverte il Cagliari: "Il Milan ti punisce al primo errore"

CAGLIARI - “Ci sarà bisogno di solidità, attenzione ed equilibri: le grandi squadre ti puniscono al primo errore e il Milan ha qualità e velocità per ripartire non appena sbagli qualcosa nella gestione della palla”. Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, in vista dell'impegno con il Milan: "Le ultime due partite non devono farci perdere fiducia e certezze. Abbiamo lavorato bene in settimana, è una partita nuova e dovremo riprendere il filo intrapreso fino alla gara di Torino. Sappiamo che devono andarti bene anche gli episodi. L'importante è creare occasioni e limare ciò che non ha funzionato contro Lazio e Spezia. Siamo mancati in aggressività e interpretazione delle due fasi - commenta Mazzarri - aspetti che non sono legati al sistema di gioco. Siamo stati capaci di giocare con il 3-5-2, il 3-5-1-1, il 3-4-2-1, ecco perché non è la posizione più o meno avanzata di questo o quel calciatore che modifica la prestazione. Baselli e Marin insieme? Si parla di equilibri, in questo momento è complicato schierare dall’inizio due centrocampisti tecnici più due punte, come sempre tutto dipende da quanto riusciamo a essere compatti in fase di non possesso, oggi facciamo fatica a rinunciare ad un incontrista”.