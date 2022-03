Cagliari, Baselli positivo al Covid: salta il Milan

CAGLIARI - Alla vigilia della sfida con il Milan arriva una brutta notizia in casa Cagliari. La società rossoblù, infatti, ha ufficializzato la positività al Covid di Daniele Baselli, che non prenderà dunque parte alla sfida in programma domani sera alla Unipol Domus: "Il Cagliari Calcio - si legge nella nota ufficiale diramata dal club - comunica che nell’ambito dei test sanitari organizzati dal Club è emersa la positività al Covid-19 di Daniele Baselli: il calciatore, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in isolamento".