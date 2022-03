Mazzarri furioso in tv: "C'era un rigore netto, il Var che ci sta a fare?"

CAGLIARI - "C'era un rigore netto, Maignan ha dato un pugno in testa a Lovato che ha colpito prima la palla. Come fate a non vedere?", ha detto Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, allo studio di Sky dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro il Milan. Il tecnico ha poi aggiunto: "Ha vinto il Milan e siete tutti contenti. Non so cosa sia successo nel parapiglia finale, ero incavolato con l'arbitro e sono andato subito via. Ho sfondato tre porte per la rabbia. Non meritavamo di perdere, ma non abbiamo sfruttato a dovere le occasioni create per pareggiare, soprattutto nella ripresa. Giocavamo contro una squadra molto forte e al minimo errore abbiamo pagato dazio. Penso però che abbiamo fatto una partita alla pari. C'è poi da sottolineare l'episodio del pugno di Maignan su Lovato: secondo me era rigore. Nessuno però si è posto il problema, nemmeno il Var. Lovato tocca il pallone prima del portiere, il Var che ci sta a fare? Si è perso un punto. L'immagine è chiara, guardate dove vanno i guanti di Maignan. Più che guardare le nostre dirette concorrenti dobbiamo pensare a fare punti, ma purtroppo gli episodi sono gli episodi a determinare il risultato. Se ci fosse stato dato il rigore finisca 1-1 e il Cagliari avrebbe avuto un punto in più. Abbiamo sbagliato del tutto la partita contro lo Spezia, ma col Milan meritavamo il punto. Fino a ieri eravamo tra i primi nel girone di ritorno, ora nelle ultime tre partite abbiamo perso ma oggi contro la capolista meritavamo un punto. Qualche volta abbiamo buttato via punti per colpa nostra, altre volte per colpa di altri. Può succedere di tutto, è imprevedibile questo campionato".