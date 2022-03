Cagliari, contro la Juve torna Rog

CAGLIARI - Sono 15 mesi che Marko Rog non gioca, doo il doppio intervento al legamento crociato anteriore del ginochio destro. Walter Mazzarri potrà quindi contare su un nuovo acquisto per il finale di stagione. Ormai il centrocampista croato lavora stabilmente con i compagni, e nella volata salvezza sarà un asso nella manica: la settimana della sosta sarà importantissima per aumentare la condizione atletica. Molto probabile quindi la sua convocazione per la gara della ripresa con l'Udinese, con forse qualche scampolo di partita, ancora più probabile il suo utilizzo il 10 aprile, quando all'Unipol Domus arriverà la Juventus. Per Rog quindi si va verso la fine di un calvario iniziato dal 23 dicembre 2020, in Roma-Cagliari: out per la passata stagione, sembrava pronto a tornare in pista all'inizio dell'attuale, ma una ricaduta allo stesso legamento lo ha costretto a un nuovo intervento. E ora è pronto a mettersi a disposizione di Mazzarri per dare un aiuto in più nelle ultime 8 gare per raggiungere l'obiettivo salvezza.