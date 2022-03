Cagliari, ufficiale il rinnovo di Altare fino al 2026

CAGLIARI - Con una nota sui propri canali ufficiali, il Cagliari ha annunicato il rinnovo di contratto con il difensore classe 1998, Giorgio Altare . In questa stagione, il giovane ha collezionato 11 presenze, facendo il suo esordio in Serie A nella gara vinta per 1-2 al Ferraris contro la Sampdoria . Ha firmato fino al 30 giugno 2026 .

Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Giorgio Altare, che si lega al Club fino al 30 giugno 2026. Nato a Bergamo il 9 agosto 1998, cresce nel settore giovanile del Milan: in rossonero completa tutta la trafila fino alla Primavera. Passa nelle giovanili del Genoa nell’estate del 2016: un campionato da titolare con la Primavera e poi il trasferimento in prestito nella FeralpiSalò in Serie C, per il suo esordio tra i professionisti. Nel gennaio 2019 approda tra le fila dell’Olbia. Protagonista in maglia bianca, con cui disputa in una stagione e mezzo 45 presenze e tre reti, le sue prestazioni convincono il Cagliari ad acquistarlo a titolo definitivo. Roccioso difensore centrale dotato di doti fisiche e atletiche, abile in marcatura, si fa apprezzare per il suo senso della posizione. Elevazione e colpo di testa gli permettono di rendersi utile anche nell'area avversaria. Un rinnovo meritato, il suo futuro si colora di rossoblù: complimenti, Giorgio!".