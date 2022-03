Cagliari, personalizzato per Gagliano. Rog e Walukiewicz in parte col gruppo

CAGLIARI - Giornata di lavoro per il Cagliari che senza i calciatori impegnati con le varie nazionali, è tornato in campo per una seduta incentrata su tecnica e tattica. Si è iniziato con un’attivazione a secco ed esercizi sullo sviluppo della forza, poi esercitazioni sull’uno contro uno e tre contro tre. L'allenamento è terminato con una partita a tema. Capitolo infortunati: Marko Rog e Sebastian Walukiewicz hanno svolto solo parte della seduta con il gruppo. Lavoro personalizzato invece per Gagliano. Domani è in programma una seduta pomeridiana.