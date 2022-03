Cagliari, Keita batti un colpo

CAGLIARI – Il Cagliari non segna da tre giornate e Walter Mazzarri inizia ad avere tanti pensieri. Il tecnico livornese sfoglia la sua margherita, che ieri sera ha perso Leonardo Pavoletti per Udine, vista la positività al Covid. Dal cilindro dell'esperto allenatore, potrebbe spuntare Keita che scalpita per ritrovare un posto da protagonista nella formazione isolana. E pensare che ad inizio stagione, l'ex Inter, sembrava essere lui il titolare, in un attacco che prometteva scintille. Proprio dopo l’arrivo del tecnico livornese, infatti, le sue prestazioni hanno subito una leggera flessione e, complice il rendimento basso di tutta la squadra, a farne le spese è stata proprio la punta senegalese. Ma ora il reparto offensivo del Cagliari ha bisogno dei suoi gol perché il bottino messo da parte fino a questo momento, nella prima frazione di campionato, fatto di tre gol e due assist, è troppo esiguo. E non soddisfa nemmeno il diretto interessato che aveva immaginato un andamento ben differente nel momento in cui ha deciso di puntare sulla Sardegna per dare nuova linfa alla sua carriera.