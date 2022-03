CAGLIARI - Allenamento pomeridiano per il Cagliari di Walter Mazzarri, in vista della trasferta di Udine: seduta incentrata su tecnica e tattica in funzione della gara. A chiudere l'allenamento, una partita giocata su campo ridotto ed una sessione di calci piazzati. Lavoro personalizzato per Ceppitelli e Gagliano, mentre col gruppo anche Rog e Walukiewicz, oltre ai nazionali Joao Pedro, Cragno, Bellanova, Lovato e Obert. Personalizzato per Ceppitelli e Gagliano.