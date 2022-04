Cagliari, la salvezza passa dalle gare in trasferta

CAGLIARI- Il fattore trasferta può essere la chiave per la salvezza del Cagliari, che domenica pomeriggio a Udine dovrà riscattare i tre ko consecutivi per riprendere la corsa verso la permanenza in A. Sono infatti dieci punti sui quindici totalizzati nel girone di ritorno, che i rossoblù hanno conquistato lontano dall'Unipol Domus, in particolare le vittorie a Bergamo e a Torino sponda granata. Percorso inverso nelle sfide casalinghe, nelle quali il Cagliari ha ottenuto solo un successo (contro il Bologna), due pareggi e due sconfitte, sempre in riguardo al girone di ritorno. Un ruolino di marcia che ha confermato come la squadra di Mazzarri sembri quasi bloccata davanti ai propri tifosi. Ed ecco perché, in virtù delle trasferte di Udine e in casa di Genoa, Salernitana e Venezia, passa la salvezza dei rossoblù, impegnati in quattro scontri diretti determinanti per l'esito della stagione. Qualche punticino dovrà arrivare anche in casa, dove arriveranno la Juve, l'Inter e in particolare Sassuolo e Verona. Sarà dunque un percorso a ostacoli per una salvezza che ancora è in discussione.