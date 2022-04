Cagliari, Pereiro dove sei finito?

CAGLIARI - Il Cagliari cerca i gol in questo rush finale di stagione. Gol importanti, che valgono una salvezza. Dopo le scintille di inizio 2022 in molti si saranno chiesti che fine ha fatto Gaston Pereiro. L'attaccante che con i suoi gol aveva iniziato quella rimonta che a gennaio, sembrava a tutti molto complicata. Il Cagliari aspetta di nuovo i suoi gol per cercare di risalire la china. A Udine tutto fa pensare che toccherà a lui dal primo minuto visto che Pavoletti è stato messo fuori causa dal Covid e Keita è rientrato solo ieri dagli impegni con la nazionale del Senegal. Il suo rendimento costante non è una delle sue caratteristiche principali. Dopo la partita casalinga col Napoli, si è inceppato e lentamente è scomparso dai radar, con Mazzarri che lo ha releato in panchina. Domani sembra proprio il giorno giusto: quello della svolta, per lui, e per il Cagliari. Si attendono sviluppi...chi vivrà, vedrà.