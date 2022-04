Mazzarri: "Cagliari, basta chiacchiere: ora servono i punti"

CAGLIARI - Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella conferenza stampa pre Udinese. Ecco cosa ha detto: "Col Milan non abbiamo fatto punti ma un'ottima prestazione, quindi da adesso è inutile parlare, bisogna fare i fatti. I complimenti e gli elogi lasciano il tempo che trovano, serve portare a casa punti, giocando bene e con attenzione. Siamo a secco di gol? È vero che non facciamo gol, ma occasioni ne abbiamo avute con il Milan. In questo periodo non ci gira bene. Abbiamo spesso sbagliato spesso l'ultimo passaggio, anche se la traversa con il Milan ancora pesa. Speriamo di fare meglio".