Salvezza Cagliari: Joao Pedro è solo

CAGLIARI – La salvezza del Cagliari passa inevitabilmente dai gol del suo uomo simbolo, quello più rappresentativo e di talento: il numero 10 Joao Pedro. L'italo brasiliano da qui a fine campionato, dovrà dare il suo apporto alla causa di Mazzarri che mai come in questo periodo necessiterà delle sue giocate e dei suoi sigilli. In verità in rete ci è già andato con Udinese e Juventus, seppur le sue marcature non abbiano valso i tre punti. E se non c'è due senza tre, il Sassuolo, prossimo avversario degli isolani è avvisato. Ma allo stesso tempo però, verrebbe da chiedersi in quale situazione si troverebbe la formazione rossoblù se non ci fosse stato Joao Pedro in periodo di grazia, perchè resta il fatto, che se non segna lui, il reparto offensivo fa parecchia fatica a trovare la via della porta avversaria. L'unica consolazione di Mazzari è che ha a disposizione un attaccante che segna con regolarità, ma adesso serve anche l'aiuto degli altri, altrimenti raggiungere la salvezza sarà veramente un'impresa.