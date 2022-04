Cagliari, sold out salvezza

CAGLIARI- Il Cagliari chiama e i tifosi rispondono. Servirà il pubblico delle grandi occasioni alla Unipol Domus per regalarsi una Pasqua serena battendo il Sassuolo. E il popolo cagliaritano sembra aver risposto subito «presente» visto che in appena due giorni sono stati già venduti quasi diecimila tagliandi. Dopo le cinque sconfitte consecutive, non era affatto scontato che la tifoseria facesse di nuovo sentire tutta la sua vicinanza alla squadra. E invece, ancora una volta, l’attaccamento ai colori rossoblù è stato più forte di qualsiasi delusione, troppo importante cercare di conservare la massima serie e per questo il popolo isolano si è stretto intorno al club facendosi sentire fin dai primi giorni della settimana.

Tutto per tutto