Cagliari, terapie per Goldaniga

CAGLIARI - Cagliari al lavoro ad Asseminello: agli ordini del tecnico Mazzarri la seduta odierna è stata caratterizzata dalla tattica. Dopo gli esercizi di mobilità, il gruppo è stato impegnato in una serie di lavori situazionali, svolti in funzione della gara di sabato. Nell’ultima parte, spazio ad una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Raoul Bellanova. Terapie per Edoardo Goldaniga. Per domani è in programma una seduta pomeridiana alle 14, di sera la squadra si ritroverà al Centro sportivo per iniziare il ritiro pre-gara.