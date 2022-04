Keita, il bello viene ora. Il Cagliari si gioca il jolly

CAGLIARI - La luce in fondo al tunnel inizia a vedersi. Lo sa bene Keita Balde, che negli ultimi mesi non se la stava certo passando benissimo. Contro il Sassuolo però, nel turno pre-pasquale, è arrivato il riscatto, con una prestazione da appalusi che regala al Cagliari e a Mazzari delle certezze, in vista di questo rush finale di campionato dove i sardi dovranno sbagliare praticamente zero, per centrare l'obiettivo salvezza. Contro i neroverdi di Dionisi, gli è mancata solo la ciliegina sulla torta di un gol, che avrebbe definitivamente fatto passare nel dimenticatoio settimane e mesi, amari per lui. Non era certo semplice anche perché nella prima parte della stagione era lui il titolare indiscusso nell’attacco isolano. Dopo la pausa di Natale, le gerarchie sono definitivamente cambiate e Keita ha dovuto attendere il suo momento. Mai una parola fuori posto, mai un mal di pancia o un’accusa lanciata nei confronti del suo allenatore, l’attaccante africano ha scelto l’unica via redditizia: il lavoro sul campo. Che non è sfuggito a Walter Mazzarri, pronto a gettarlo nella mischia al momento giusto. E così è stato.