Cagliari, Goldaniga ha lavorato col gruppo

CAGLIARI - Dopo un giorno di riposo, il Cagliari ha ripreso la preparazione in vista dell'importante sfida di domenica in casa del Venezia. I sardi dovranno vincere e sperare che la Salernitana non faccia altrettanto contro l'Udinese per evitare la retrocessione in serie B. Tornando alla seduta odierna, la prima parte dell'allenamento è stato dedicato alla tecnica, poi partite a tema ed una partitella giocata in spazi ridotti. Ha lavorato con il gruppo Edoardo Goldaniga. Domani allenamento mattutino.