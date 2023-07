Cagliari, Ranieri dà lezione: "Non mollate mai"

«Oggi è la prima volta dopo la festa promozione che la squadra e lo staff sono insieme al nostro popolo e quindi ci godiamo l'affetto di tutti che sarà importantissimo per la stagione alle porte , gli a pplausi e una grande iniezione di fiducia». Sono state le parole del presidente Tommaso Giulini a riscaldare subito gli animi nella calorosa serata in Gallura. Alla vigilia della prima uscita ufficiale della stagione, in programma questa sera in casa dell’Olbia per il Trofeo Sardegna (calcio d’inizio alle 20) il Cagliari è stato ospite ieri sera dell’Amministrazione di Tempio guidata dal Sindaco Gianni Addis alla presenza dell’Assessore regionale allo Sport, Andrea Biancareddu.

Cagliari, tifosi in festa

«Ai tanti bambini qui presenti - le parole di Claudio Ranieri - dico: credete nei vostri sogni, perseguiteli, non fermatevi. Lottate sempre con tutte le vostre forze, non fermatevi se qualcuno vi dice che è impossibile». È stato un vero e proprio bagno di folla con tifosi giovani e meno giovani a caccia di autografi e foto ricordo. Il più richiesto: Claudio Ranieri. Ma anche capitan Pavoletti è stato tra i più applauditi soprattutto per il gol promozione realizzato a Bari che resterà a lungo stampato nella memoria del popolo isolano. L’abbraccio più affettuoso è arrivato prima della cerimonia di consegna delle targhe ricordo che l’Amministrazione comunale e l’Assessore Biancareddu hanno donato a Tommaso Giulini, Claudio Ranieri e Leonardo Pavoletti. E questa mattina ci sarà un nuovo momento di condizione quando la squadra sarà in campo per una seduta a porte aperte al Nino Manconi. Prima del trasferimento verso Olbia dove Pavoletti e compagni affronteranno i padroni di casa per il consueto Trofeo Sardegna. Sarà l’occasione per vedere all’opera il nuovo Cagliari di Ranieri che non solo getterà nella mischia gli ultimi arrivati, ma punterà da subito sul 4-4-2. Out Nandez, Mancosu e Lapadula, rimasti a Cagliari per seguire una tabella di lavoro specifica, sarà della partita anche Gaetano Oristanio che ieri ha finalmente risolto le questioni burocratiche ed è ufficialmente un rossoblù.

Cagliari, debutto Oristanio

«Darò il massimo per questa grande avventura» sono state le sue prime parole affidate ai social dopo aver conosciuto tecnico e compagni. Il nulla osta arrivato dall’Inter gli aveva permesso di iniziare ad allenarsi da qualche giorno ma da ieri è ufficialmente un nuovo rinforzo del Cagliari. Al quale potrebbe presto aggiungersi anche Shomurodov che ormai è alla stretta finale per arrivare in Sardegna.