Ranieri lancia un messaggio all'Italia: "Arabia Saudita? Una genialata"

Sta per tornare la Serie A , con alcune squadre che scenderanno in campo ufficialmente già a partire da domani, venerdì 11 agosto, coi primi match di Coppa Italia . Tra le protagoniste anche il Cagliari di Claudio Ranieri , che sfiderà il Palermo . Nella conferenza stampa l'ex Roma ha parlato del match, ma ha anche lanciato messaggi importanti al calcio italiano .

Ranieri sul calciomercato in Italia

"Non capisco che bisogno ci sia di tenere il mercato aperto sino al 31 agosto quando il campionato è già iniziato - le parole di Ranieri sulla sessione estiva di calciomercato -. Tutti sanno che i veri colpi si fanno alla fine, sarebbe bello chiudere la campagna acquisti prima della Coppa Italia. E invece arriveranno a fine agosto i giocatori che sarebbe stato meglio avere un mese fa per fargli cambiare abitudini e adattarli alle esigenze della nuova squadra".

Ranieri: "L'Arabia Saudita? Una genialata"

Parlando di mercato è impossibile non citare la rivoluzione dell'Arabia Saudita, che Ranieri giudica positivamente: "Il mio è un giudizio positivo. Si tratta di un calcio in evoluzione che consentirà maggiore apertura anche turistica consentendo anche ai club di vendere giocatori a prezzi più alti rispetto al normale. Io la trovo una 'genialata', che poi ci siano tanti soldi in giro questo fa parte di chi ce li ha e va bene a chi può vendere a quel prezzo. Si sta ripetendo quanto accaduto tempo fa con la Cina, mi auguro che questo fenomeno sia più duraturo".

Ranieri su Shomurodov e il Campionato

Sul reparto offensivo del Cagliari, attualmente a corto di punte tra l'infortunio di Lapadula e ritardo di preparazione di Shomurodov: "Non è che abbiamo molte altre soluzioni. Shomurodov sta lavorando bene, presto lo avremo al 100 per cento. Campionato? Ci saranno inevitabilmente delle sbandate, ma dobbiamo raggiungere la salvezza".