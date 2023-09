CAGLIARI - Con un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale il Cagliari ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Salerno, portiere siciliano classe 1930 venuto a mancare a oggi a 93 anni. Salerno chiuse la sua carriera da portiere proprio a Cagliari, nella stagione 1959/60: "Il Cagliari Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Salerno, in rossoblù nella stagione '59/'60, chiuse nell'Isola la sua carriera da portiere".