Fiorentina-Cagliari, le scelte di Ranieri: Oristanio per Luvumbo

Cagliari, le scelte in attacco

Le precarie condizioni di Zito Luvumbo, infatti, sembrano spalancare le porte dell’undici titolare a quello che, nelle ultime due uscite, è stato l’attaccante più pericoloso in casa Cagliari. La traversa centrata a Bergamo e la girata in area contro il Milan sono state le due occasioni più pericolose che la compagine isolana è riuscita a costruire in questo momento di difficoltà della fase offensiva. E considerato che non si può chiedere sempre e solo a Luvumbo di essere determinante, anche gli altri sono chiamati a fare la loro parte. Anche perché l’attaccante angolano è stato frenato dai crampi nella fase finale della gara di mercoledì e sarebbe rischioso continuare a sfruttare la sua esplosività senza dargli il tempo per il necessario recupero fisico. Il turno infrasettimanale non ha certo reso le cose semplici e il resto lo hanno fatto le tante assenze nel parco attaccanti. «Ci siamo ritrovati - la conferma, sabato, di Ranieri - a far diventare quello che sarebbe dovuto essere una sorta di jolly utile per le ultime fasi della partita, il punto di riferimento del nostro attacco». Ma anche Luvumbo ha bisogno di riposo e questa potrebbe essere l’occasione giusta per fargli staccare la spina. Almeno all’inizio. Con la conseguente promozione di Oristanio che, partito a inizio stagione da titolare, ha dovuto aspettare per ritrovare il suo spazio. E negli ultimi centottanta minuti ha messo in mostra di nuovo i suoi colpi. Tanto da meritare, oggi, una nuova chance. Ogni mossa sarà potenzialmente utile per centrare quella prima vittoria che darebbe nuova linfa al campionato rossoblù.

Progetto stadio, l’iter verso la conclusione

«Sono convinto che questi ragazzi daranno altre grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. E tutto ciò sarà possibile anche grazie al nostro condottiero, Claudio Ranieri. La cittadinanza onoraria è solo l’ultimo tributo che ha meritato di ricevere al popolo sardo». Ha confermato tutta la sua fiducia, se mai ce ne fosse stato bisogno, all’allenatore isolano, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto ieri dalle Gallerie degli Uffizi nella nuova tappa della mostra itinerante dei Giganti di Mont’e Prama. «Lo stadio? Siamo la città più vicina a un obiettivo di questo tipo in Italia. L’iter va verso la conclusione: in due mesi dovremmo arrivare alla Pubblica Utilità quindi a cavallo tra 2023 e 2024 è plausibile si riesca a demolire il vecchio Sant’Elia. Importante è in questo momento sollecitare la Regione Sardegna e il Presidente Solinas perché ormai manca solo questo contributo pubblico per l’equilibrio economico finanziario dell’opera».