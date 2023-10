Ranieri: "Forse il Cagliari più brutto. Radunovic? Non è sereno"

FIRENZE - Ancora un ko per il Cagliari di Claudio Ranieri , sconfitto 3-0 dalla Fiorentina e sempre più ultimo in classifica. Il tecnico rossoblù, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così l'amara sconfitta di Firenze: "Non abbiamo giocato come sappiamo e il primo è stata una vera mazzata. Se poi dopo 20 minuti perdi 2-0 contro una squadra che tiene così bene la palla... noi abbiamo provato a fare il nostro meglio, ma non siamo contenti. Oggi non siamo stati noi ed è stata una sconfitta meritata. Forse - prosegue il tecnico del Cagliari - è stata la nostra partita più brutta , ma non ci arrendiamo".

"Luvumbo? Non stava bene, altrimenti avrebbe giocato"

Sull'assenza di Luvumbo: "Zito non stava bene altrimenti l'avrei fatto giocare, stamattina sentiva un po' di dolore e non l'ho voluto rischiare, vedremo per la prossima gara". Su Radunovic, protagonista ancora in negativo: "In questo momento non è sereno, parlerò con lui e poi deciderò". Poi la ricetta di Ranieri per uscire dalla crisi: "Questo è uno di quei momenti dove si deve parlare poco. Evidentemente quello che stiamo facendo non è sufficiente e dobbiamo fare fare di più" ha concluso.