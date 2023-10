Cagliari, Luvumbo a rischio per la Roma: le condizioni

CAGLIARI - Zito Luvumbo è a rischio per la partita di domenica con la Roma, ma è di nuovo pronto Jankto. Questa mattina, ad Asseminello, il centrocampista ex Udinese e Samp si è allenato regolarmente con il gruppo, mentre l'attaccante, autore di entrambi i gol realizzati finora dal Cagliari, è alle prese con un affaticamento che si trascina dalla gara col Milan. L'angolano sta seguendo un programma personalizzato e non si è ancora allenato coi compagni, ma Ranieri spera di averlo in panchina per sfruttare negli ultimi minuti sui suoi scatti, in grado di fare male.