Cagliari, il messaggio di Ranieri: “Crediamo nell’impossibile”

"È bello essere e sentirsi rappresentanti dell’Italia, veniamo sempre etichettati come mafia e spaghetti e cose del genere. Se sono qui a ricevere questo premio - dice Ranieri durante la consegna dei Premi Scopigno e Pulici al Salone d’Onore del Coni- è grazie alle società che negli anni mi hanno messo a disposizione giocatori bravi. Giulini poi mi ha fatto tornare a Cagliari e lo ringrazierò sempre. Come i giocatori che mi hanno regalato quell’emozione all’ultimo minuto. Ora dobbiamo sudare, siamo gli ultimi arrivati, ma crediamo nell’impossibile. Se non si vince si impara, dicono. Allora siamo diventati scienziati. I miracoli lasciamoli ad altro. Ci vuole lavoro, perseveranza e credere nel lavoro che facciamo. Loro si allenano veramente bene. Ci sono macchine di formula 1 e noi siamo una utilitaria. Non mi sembra che la serie A sia così scarsa". Queste quindi le parole di Claudio Ranieri premiato come miglior allenatore della scorsa stagione di serie B, insieme a Gianluca Lapadula, quest'ultimo miglior calciatore della serie cadetta stagione 2022/2023.