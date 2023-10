Cagliari, visita del ministro Piantedosi: il regalo del club

Piantedosi e la simpatia per il Cagliari di Gigi Riva

"Nel corso dell'incontro - sottolinea la società - il ministro ha raccontato la sua grande simpatia per il Cagliari di Gigi Riva. La visita alle strutture è proseguita quindi con un saluto ai ragazzi della Primavera di mister Pisacane, impegnati in allenamento sul campo 'Campioni d'Italia '69-'70', per poi concludersi con la consegna delle maglie gara della promozione in A, firmate dalla squadra e dedicate, a ricordo della visita".