Ranieri: "Attenti alle scommesse: possono distruggere un futuro luminoso"

CAGLIARI - "C'è da interrogarsi. Da allenatore non posso dire niente, ma da padre mi dispiace. Sono annoiati, hanno soldi e molto tempo a disposizione. Bisogna stare attenti, ma per quanto stiano attenti i genitori alla fine non sanno davvero che cosa passa per la testa dei figli. Quindi posso capire la disperazione delle famiglie per dei ragazzi che hanno un futuro luminoso e rischiano di buttarlo via così". Sono le parole di Claudio Ranieri sul caso scommesse durante la conferenza stampa dell'antivigilia di Salernitana - Cagliari .

Cosa ha detto Ranieri sul casinò di Montecarlo?

"Quando ero piccolo - ha ricordato Ranieri - mio padre mi diceva di fare una colonna della schedina. E buttavo lì gli 1, X, 2. Non era Totocalcio, ma ancora Sisal. Mai attratto dalle scommesse: sono stato al Monaco due anni e il casinó di Montecarlo non sono mai andato a vederlo nemmeno per curiosità. Quando sapevo che qualcuno ci andava gli dicevo scherzando: 'guarda che se vai lì stai aiutando a ripitturare un'altra ala del casinó".

Le scelte in vista della Salernitana nel giorno del compleanno

E proprio oggi Ranieri compie 72 anni. Ma bisogna pensare alla Salernitana: "A una certa età le sconfitte pesano ancora di più e ci ripensi tanto, tutto l'affetto che sto ricevendo nel giorno del mio compleanno è un aiuto in un momento difficile sul campo. Siamo un po' sott'acqua, ci vorrebbe una boccata d'aria, in attesa dei risultati ringrazio tutti per gli auguri". Sarà out Hatzidiakos ("non voglio rischiarlo"), mentre "Luvumbo sta bene e lo avrò a disposizione". Capitolo Lapadula: "Oggi ha lavorato con la squadra, credo voglia venire a Salerno con noi anche se non potrà giocare, ci parlerò domani. Mancosu può fare tutti i ruoli dell'attacco, è un giocatore di qualità. Petagna sta lavorando bene, si è allenato al meglio in questa sosta. Nandez terzino? È un'opzione in più, se dovesse farlo anche con noi sarebbe importante aiutarlo non essendo il suo ruolo naturale".

