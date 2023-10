Il Cagliari protesta, Giulini furioso sui social: "Ditemi se è rigore"

Dal 79', il minuto del gol di Luvumbo, Salerntiana-Cagliari s'è accesa e ha regalato quattro gol. Alla fine la sfida per la salvezza è finita in parità, un 2-2 che però non ha evitato polemiche a fine partita. Sui social il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha protestato per un episodio che poteva essere da calcio di rigore.