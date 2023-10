Ranieri: "Cagliari, che cuore! Non ci arrendiamo mai"

CAGLIARI - “La mia è una squadra che non si arrende mai, ha avuto un grande cuore fino alla fine". Così un soddisfatto Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport dopo la miracolosa rimonta, da 0-3 a 4-3 sul Frosinone. "Questa squadra ha un cuore immenso, si è visto anche l'anno scorso in Serie B. Nonostante gli errori e le giocate del Frosinone nel primo tempo avevamo avuto anche noi delle buone occasioni. Dal settantesimo in poi siamo riusciti a cambiare volto ad una partita che sembrava finita. Questi ragazzi non si arrendono mai, vogliono uscire sempre a testa alta nonostante il risultato. Cosa migliorare? Forse recuperare un po' di furbizia, evitando di prendere gol al primo errore”. La chiosa è sul man of the match Pavoletti, autore di una gran doppietta: “Pavoletti? È un ragazzo d'oro e un professionista serissimo: ha il tocco magico al momento giusto".