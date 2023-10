Cagliari, lesione per Nandez: i tempi di recupero

CAGLIARI - Un mese o forse anche quaranta giorni di stop per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez dopo l'infortunio nel corso della gara di ieri contro il Frosinone . Dagli accertamenti è emersa una lesione ai flessori della coscia sinistra. Condizioni e tempi di recupero saranno rivalutati dallo staff medico rossoblù.

Come si è infortunato Nandez?

L'infortunio ieri al 43' del primo tempo con la squadra momentaneamente sotto di due gol: dopo uno scatto per un recupero difensivo il giocatore ha avvertito subito qualcosa che non andava. Lo staff medico del Cagliari ha subito percepito la gravità della situazione: Nandez è uscito dal campo sostituito da Zappa. Oggi gli accertamenti: stop per oltre un mese.