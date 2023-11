Ranieri e il Cagliari telecomandato: la risposta in tv è straordinaria

CAGLIARI - La strepitosa rimonta di due domeniche fa, da 3-0 a 4-3 contro il Frosinone, ha lanciato il Cagliari in una settimana entusiasmante che ha portato tre vittorie di fila. Quella, appunto, in rimonta contro Di Francesco, quella ai supplementari contro l'Udinese in Coppa Italia e quella di ieri, 2-1 al Genoa. Un tris che ha portato i sardi - di un punto - fuori dalla zona retrocessione e per cui l'artefice principale è mister Claudio Ranieri che, ai microfoni di Dazn, ha risposto in maniera straordinaria a questa domanda di Francesco Fontana: "Ranieri, in occasione del gol dei suoi l'abbiamo vista che quasi teleguidava a voce l'azione da bordocampo". "No, è che ormai parlo da solo", è stata l'ironica replica dell'allenatore romano.