Cagliari, Lapadula decide in Coppa Italia

Secondo indizio, mercoledì 1 novembre 2023, Coppa Italia, secondo turno, Udinese-Cagliari 1-2 dopo i tempi supplementari. I friulani passano in vantaggio con Guessand al 63'. Al 76' Ranieri toglie Azzi, Oristanio, Shomurodov e inserisce Lapadula, Pereiro e Viola che pareggia all'80'. Lapadula, invece, firma la vittoria e la qualificazione rossoblù al 120'.

Cagliari, Viola e Zappa mandano ko Gilardino

Terzo indizio, domenica 5 novembre 2023, undicesima giornata di campionato, Cagliari-Genoa 2-1, primo tempo 0-0. Al 46' Ranieri inserisce Zappa e Viola per Hatzidiakos e Mancosu. Tre minuti dopo, Viola porta in vantaggio il Cagliari, ma trascorrono soltanto 180 secondi e Gudmundsson pareggia. Al 64' esce Oristanio ed entra Petagna che al 69' serve a Zappa il pallone del 2-1. Se un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi e tre indizi fanno una prova (cit. Agatha Christie), Ranieri è un vero mago delle sostituzioni. Come fa i cambi lui non li fa nessuno.