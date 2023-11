Cagliari, Ranieri: "La Lazio gioca a memoria. L'ho sempre rispettata"

CAGLIARI - Lazio-Cagliari , per Claudio Ranieri non vuole essere una partita particolare, nonostante il suo tifo e i suoi trascorsi alla Roma . "Non l'ho mai sentita così, quando l'ho affrontata con un'altra squadra", ha voluto precisare nella conferenza stampa dell'antivigilia. "L'ho sempre rispettata, anche quando ero allenatore della Roma quando avevo il trasporto del tifoso. Ma adesso, da professionista, conta quello che fai con la tua squadra".

Ranieri: "La Lazio gioca a memoria. In Champions ha reagito al ko di Salerno"

Sull'avversario Ranieri non si fida, nonostante il rendimento altalenante: "La Lazio gioca a memoria, sa come muoversi e cosa vuole. Forse hanno perso qualche punto rispetto all'anno scorso, ma essersi qualificati agli ottavi di Champions League vuol dire tanto e in coppa ha reagito alla sconfitta di Salerno". Da ieri si sono allenati in gruppo Marco Mancosu e Nandez ed è prevista la convocazione: "Gli infortunati sono recuperati, si sono riaggregati in gruppo. Non hanno fatto il 100% però è una buona notizia averli con noi". Compreso Lapadula: "Dice sempre che sta bene, logicamente non è al 100% essendo tornato dopo quattro mesi di stop e con dieci giorni di seguito che si allena con noi".

Le scelte in vista della Lazio

"Abbiamo tante soluzioni, in tutti i reparti. Ho calciatori con diverse caratteristiche che vengono utilizzati in base agli avversari che si affrontano, questa è una fortuna per tutti gli allenatori - prosegue Ranieri - L’attacco non mi ha mai preoccupato, sapevo che c’erano dei calciatori ancora indietro di condizione, ma le mie squadre hanno fatto sempre gol o quantomeno hanno sempre messo in condizione gli attaccanti di farlo". Passaggio poi sul progetto del nuovo stadio: “Sono molto contento sia per la squadra che per la città di Cagliari. Avere un nuovo stadio all’avanguardia deve rendere orgogliosi tutti i sardi, sarà sicuramente un fiore all’occhiello per tutta l’Isola"