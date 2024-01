CAGLIARI - Un altro infortunio in attacco per il Cagliari, ora in piena emergenza. Stavolta a fermarsi è stato Gaetano Oristanio che, dopo aver salvato Ranieri con il suo gol che ha firmato il pareggio contro il Lecce, sarà costretto ai box per almeno un mese e mezzo. Per l'attaccante una frattura composta del quinto metatarso del piede destro: tutta colpa di una botta subita proprio durante la partita contro i giallorossi.