Serie A, per la festa della mamma cambiano i cognomi sulle maglie di alcune squadre

I giocatori del Cagliari giocheranno con il cognome delle proprie mamme sulle maglie, al posto di quelli dei loro padri, in occasione della prossima giornata di campionato. Domani alle 20:45, a San Siro, contro il Milan , nella gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A , festeggeranno così la ricorrenza.

La Lega Serie A: "Accolta la richiesta del Cagliari"

Oltre ad aver annunciato date e orari di anticipi e posticipi della trentasettesima e penultima giornata, la Lega Serie A ha infatti reso noto che: "in accoglimento delle richieste delle Società finalizzate a celebrare la Festa Internazionale della Mamma, i jersey name applicati sulle maglie da gioco delle suddette Società esclusivamente in occasione della 36a giornata del Campionato di Serie A TIM cambieranno come di seguito indicato".

I cognomi che porteranno sulle spalle i giocatori del Cagliari

Come? Nella fattispecie, conservando la numerazione già nota, così: