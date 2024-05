Gigi Riva, il discorso del figlio ai Globe Soccer Awards commuove tutti

I Globe Soccer Awards Europe 2024 sono stati occasione anche per premiare le eccellenze del calcio del passato. Anche quelle che ci hanno lasciato. Come Gigi Riva, scomparso lo scorso 22 gennaio. Per ritirare lo speciale premio alla carriera postumo - ricevuto dalle mani di Gabiele Gravina - è salito sul palco dell'Hotel Cala di Volpe, nella sua Sardegna, il figlio Nicola, che lo ha voluto omaggiare con un commovente discorso di ringraziamento. "Mio padre Gigi Riva ha giocato solo per due squadre - ha esordito - una era il Cagliari, la squadra di questa bellissima isola, e l'altra è stata ovviamente la Nazionale italiana. Lo voglio ringraziare non solo per il giocatore che è stato e per i gol che ha segnato ma soprattutto per la persona che è stato per tutta la sua vita fuori e dentro il campo, per tutti gli insegnamenti che mi ha lasciato, i valori che mi ha trasmesso, la sua passione, la dedizione al lavoro, il senso di appartenenza e l'alto valore morale".