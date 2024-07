Cagliari in lutto: è morto Comunardo Niccolai

CAGLIARI - A poco meno di 6 mesi dalla scomparsa di Gigi Riva, i tifosi del Cagliari e tutta la Sardegna piangono per la perdita di un altro eroe dello scudetto rossoblù con la morte di Comunardo Niccolai. A Pistoia, in ospedale, è mancato all’affetto dei suoi cari il difensore che ha legato gran parte della sua storia calcistica alla squadra isolana. Grazie alla quale è riuscito, non solo a festeggiare il tricolore della stagione 69/70 ma anche a conquistare la maglia azzurra. Salito alla ribalta per la sua propensione agli autogol, non tanto per il numero (6 in totale quelle della sua carriera) ma per il fatto che fossero quasi tutte arrivate in momenti cruciali.