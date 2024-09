Cagliari in ritiro dopo il ko con l'Empoli. Giulini: "È il momento delle riflessioni"

CAGLIARI - Momento difficile in casa Cagliari. Fresca di ko, in casa, contro l'Empoli, la squadra rossoblù andrà in ritiro per invertire la rotta: solo due i punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato dalla formazione di Nicola, ora penultima in classifica. L'annuncio arriva direttamente dal presidente dei sardi, Tommaso Giulini, al termine della gara persa 2-0 contro gli azzurri di D'Aversa: "La nostra gente si aspetta qualcosa di diverso da noi: ci dispiace per questa prestazione", tuona il patron rossoblù giunto a sorpresa in sala stampa nel post partita dell'Unipol Domus Arena. "È già giunto il momento di fare delle riflessioni. Mister, direttore e gruppo devono calarsi in questa situazione. Non abbiamo visto ancora quell'amalgama che serve per raggiungere il nostro obiettivo. Il gruppo comunque sembra sano, non ci sono mele marce. Ho visto oggi qualche segno di nervosismo. Deve esserci una scintilla: non ci aspettavamo due punti in queste cinque partite".