Cagliari furioso con Ayroldi, Bonato: “Penalizzati in maniera clamorosa. Rigore difficile da decifrare”

È arrabbiato il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato , dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Lazio. Il dirigente dei sardi non ha digerito la direzione di gara dell'arbitro Ayroldi , che ha concesso un discusso rigore ai biancocelesti e poi espulso in rapida successione Mina e Adopo: "Il malcontento però non è legato solamente agli episodi, anche se il rigore è difficile da decifrare. Già nel primo tempo la gestione dei cartellini era sembrata esagerata. Poi nel secondo, dopo il rigore, la situazione è precipitata e siamo stati penalizzati da decisioni che influiranno anche sui prossimi impegni dei ragazzi. Ci sentiamo penalizzati dalla gestione generale della gara e ci sembra giusto venire qui a manifestarlo, seppur con toni sereni. Gli arbitri devono essere più lucidi nella gestione di alcune situazioni, perché nessuno dei nostri ragazzi ha avuto comportamenti fuori dalle righe. In generale non c'è stato equilibrio nella direzione di oggi".

Nicola non parla

Il direttore sportivo, che ha parlato al posto del tencico Davide Nicola, rimasto in silenzio, ha poi voluto elogiare la squadra: "Non era facile venire all'Olimpico contro un avversario forte come la Lazio, ma i ragazzi si sono comportati bene, non arrenendosi neanche in nove. Ripeto, quanto accaduto stasera è un peccato soprattutto per le prossime partite che ci aspettano".