Cagliari, il commovente gesto di Viola dopo il gol: a chi era dedicata la maschera

L'anticipo della ventottesima giornata di Serie A tra Cagliari e Genoa è terminata 1-1: all'Unipol Domus sono andati a segno Viola e Cornet . Il primo, che h aperto le marcature al 18', ha esultato mostrando alle telecamere la maschera delle Tartarughe Ninja , in particolare quella di Raffaello. Una dedica speciale per Leonardo , piccolo tifoso scomparso prematuramente nei giorni scorsi.

Cagliari, la dedica di Viola per un piccolo tifoso scomparso a soli sei anni

A svelarlo è stato lo stesso Viola, che nel post partita ha spiegato così la sua esultanza ai microfoni di Dazn: "Purtroppo, questa settimana abbiamo perso un nostro piccolo tifoso di sei anni, si chiamava Leonardo. Quella maschera era la sua preferita, quindi abbiamo voluto abbracciare lui e la sua famiglia con questo piccolo gesto, che per noi ha un significato molto profondo".

I numeri di Viola in stagione

Nicolas Viola, ormai alla sua terza stagione consecutiva in Sardegna, contro il Genoa ha trovato la sua seconda rete in campionato dopo quella contro il Torino in venti presenze totali.